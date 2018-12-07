Томские ученые научили программу прогнозировать рецидивы туберкулеза

Ученые ТГУ совместно со специалистами СибГМУ, Томского областного туберкулезного диспансера и НИИ туберкулеза (Новосибирск) разработали новый подход к выявлению лекарственно-устойчивых форм туберкулеза легких. Исследователи создали компьютерную модель, которая прошла машинное обучение и может с точностью более 95 % определять пациентов группы риска.

– Ситуация с ростом заболеваемости туберкулезом, который сейчас отмечается во всем мире, осложняется не только увеличением количества первичных больных, но и тем, что становится больше пациентов с лекарственно-устойчивыми формами, – говорит заместитель проректора ТГУ по научной работе Юрий Кистенев. – В таких случаях терапия не дает нужного эффекта, у человека происходит рецидив заболевания, что приводит к заражению других людей. Лечение таких пациентов требует больших финансовых затрат и времени. Чтобы снизить количество подобных случаев, необходимо в начале лечения оценивать риск рецидива при лечении пациента стандартными лекарственными препаратами.

Медики предоставили базу данных с клиническими показателями 850 больных туберкулезом и информацией о рецидивах. Используя методы машинного обучения, из 120 исходных параметров ученые выявили около 30, на их основе была построена модель, способная с очень высокой вероятностью выделять группу риска с лекарственной устойчивостью.

Применение этой программы на практике поможет фтизиатру подбирать для пациента тот набор препаратов, который будет эффективен при его форме заболевания.

Добавим, что по данным ВОЗ в 2016 году в мире заболело туберкулезом больше 10 000 000 человек. На Индию, Китай и РФ пришлось 47 процентов случаев. В России за последние 10 лет доля впервые выявленных больных туберкулезом с лекарственной устойчивостью увеличилась в два раза. В Томской области доля впервые выявленных больных за этот же период увеличилась в полтора раза.