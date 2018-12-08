В Томске пройдет этап всероссийской акции "Уличный красава"

В воскресенье, 9 декабря, в крытом футбольном манеже «Восход» пройдет межрегиональный этап Всероссийской акции по футболу «Уличный красава». Матчи состоятся в возрастных группах 14-15 лет и 16-17 лет. В Томске соберутся 20 команд из десяти регионов Сибири, ребята будут бороться за выход в финальную часть турнира

- Все участники турнира — непрофессиональные спортсмены. Это главное условие акции. На межрегиональном уровне наш регион представят шегарские команды «Юность» и «Дорожник», победившие на региональном этапе в возрастных группах 15-15 и 16-17 лет соответственно, — рассказал начальник департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области Максим Максимов.

Команды будут разделены на две подгруппы в каждой возрастной категории и сыграют по круговой системе. В обеих возрастных группах определятся победители, которые будут представлять Сибирский федеральный округ в финале турнира в Сочи. Главный приз акции — сертификат на установку футбольной площадки во дворе команд-победителей.