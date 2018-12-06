2018-12-06T15:54:48+03:00
Политика

Дмитрий Медведев прокомментировал продажу сибирского леса китайцам

Председатель Правительства подробно рассказал, какие меры принимаются для сохранения лесного фонда
Елена Чечнева
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Председатель Правительства подробно рассказал, какие меры принимаются для сохранения лесного фондаПредседатель Правительства подробно рассказал, какие меры принимаются для сохранения лесного фондаФото: принтскрин видео.
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Журналист канала «Томское время» Ирита Минина на интервью Председателя Правительства Дмитрия Медведева с пятью телеканалами попросила прокомментировать проблему продажи сибирского леса-кругляка китайцам.

- Как уберечь лес от варварства, от вырубок черных лесорубов, и, самая главная болевая точка — от массового вывоза леса-кругляка в Китай? Возможно, что это не губернаторский вопрос, а государственный? — спросила Ирита Минина.

- Стало банальностью говорить о том, что лес — наше богатство, мы не придаем этому дополнительного смысла. Мы крупнейшая лесная держава и обязаны сделать все, чтобы сохранить это богатство для наших потомков, — сказал Дмитрий Медведев. — Вы знаете, были приняты изменения в лесной кодекс, по которым после вырубки гектара нужно посадить гектар. Нужно следить и за товарными потоками. Поэтому я хочу сказать несколько слов о документе, который я подписал. Это стратегия развития лесного комплекса до 2030 года. В документе определяются приоритеты: в первую очередь, необходимость беречь леса, защищать их от пожаров, прочих неблагоприятных факторов, наладить систему их восстановления – это, наверное, самое главное.

Как подчеркнул Дмитрий Медведев, правительство заинтересовано в том, чтобы мебельные фабрики и лесопилки были в России. Сейчас внедряется система маркировки различных видов леса. Она позволит в конечном итоге выяснить, откуда появилось "каждое бревно".

«Нужно ориентироваться на глубокую переработку древесины, чтобы на внутренний рынок, на экспорт поступали мебель и картон, бумага и строительные материалы, химические продукты на основе лесохимии, а не просто круглый лес, как это очень часто у нас происходит», — подчеркнул Медведев.

Еще одна проблема в лесной отрасли - пожары. Недавно принято решение выделить дополнительно 20 миллиардов рублей на закупку техники для тушения лесных пожаров, а также увеличить число лесников.

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