Более 20 улиц перекроют в Томске во время эстафеты огня зимней Универсиады

Томск примет эстафету огня Всемирной зимней универсиады – 2019 в субботу, 15 декабря. по этой причине ограничат движение транспорта по проспекту Ленина от Лагерного сада до Большого концертного зала.

С 16.00 до 21.00 будет прекращено движение автомобилей на пр. Ленина от ул. Нахимова до пер. 1905 года; ул. Савиных от ул. Карпова до ул. Советской; ул. Учебной от ул. Московский тракт до ул. Советской; ул. Тимакова от ул. Карпова до пр. Ленина; ул. Аркадия Иванова от ул. Московский тракт до пр. Ленина; ул. Усова от пр. Ленина до ул. Советской; пр. Кирова от пр. Ленина до ул. Советской; ул. Карташова от пр. Ленина до ул. Советской; ул. Герцена от пр. Ленина до ул. Советской; ул. Московский тракт от ул. Источной до пр. Ленина; пл. Ново-Соборная от пр. Ленина до ул. Гагарина; пр. Фрунзе от пр. Ленина до ул. Гагарина; ул. Трифонова от ул. Источной до пр. Ленина; ул. Беленца от ул. Источной до ул. Гагарина; пер. Нахановича от Конной площади до ул. Гагарина; ул. Набережная реки Ушайки от дома № 24 до пер. Батенькова; ул. Набережная реки Томи от пр. Ленина до ул. Карла Маркса; по элементу улично-дорожной сети и пл. Ленина от ул. Карла Маркса до ул. Розы Люксембург; пер. Кооперативном от ул. Карла Маркса до пр. Ленина; пер. Совпартшкольном от ул. Карла Маркса до ул. Розы Люксембург.

Открывать улицы будут поэтапно по мере прохождения эстафеты огня по проспекту Ленина. Старт эстафеты запланирован на 18.00 от Лагерного сада, финиш состоится на площади перед Большим концертным залом примерно через полтора часа. Огонь Студенческих игр по улицам Томска пронесут 25 факелоносцев. Маршрут эстафеты составит около 4,5 километра.

Эстафета огня Всемирной зимней универсиады стартовала 20 сентября этого года в Турине. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алма-Аты (Казахстан) и Харбина (КНР). На территории России огонь Студенческих игр уже побывал в Москве, Калининграде, Симферополе, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Грозном, Санкт-Петербурге, Архангельске, Казани, Екатеринбурге и Владивостоке. Всего в маршруте федерального этапа эстафеты 30 крупных городов страны. Завершится путешествие огня в Красноярске 1 марта 2019 года.