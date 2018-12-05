Присяжные вынесли обвинительный вердикт томичу, расчленившему студентку

Коллегия присяжных заседателей единогласно вынесла обвинительный вердикт 30-летнему томичу, который, по версии следствия, изнасиловал и расчленил студентку летом прошлого года.

- Присяжные признали доказанным, что подсудимый, избив потерпевшую, против ее воли и согласия дважды совершил с ней насильственный половой акт, а когда девушка пригрозила сообщить о случившемся в полицию, задушил ее. Решив избавиться от трупа, подсудимый расчленил его при помощи ножа и ножовки в ванной комнате своей квартиры. После этого подсудимый упаковал части тела по мусорным мешкам, которые разбросал в различных частях областного центра, - уточняет пресс-служба областной прокуратуры.

Подсудимый не признал свою вину. Он утверждал, что лишь помогал избавиться от тела.

Теперь профессиональному суду предстоит решить, какое наказание понесет томич.

Преступление, всколыхнувшее весь Томск, произошло летом прошлого года. В конце июля родственники погибшей 20-летней Виктории забили тревогу. Девушка пропала, в последний раз ее видели в районе Лагерного сада.

Чуть позже появилась жуткая информация, что на берегу озера в Ботаническом саду обнаружена голова молодой девушки. Родственники Виктории прошли процедуру опознания.

Почти сразу подозреваемого задержали. Он показал, куда вместе с сожительницей отнес остальные части тела.