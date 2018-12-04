В Томской области повысят минимальную зарплату

Губернатор Сергей Жвачкин подписал соглашение о минимальной заработной плате в регионе на 2019 год. Теперь она вырастет до 11 тысяч 280 рублей.

- При этом руководители всех (и бюджетных, и коммерческих) организаций добавляют к минимальной заработной плате все положенные по закону районные коэффициенты и северные надбавки, — подчеркнул Сергей Жвачкин на подписании соглашения. — Таким образом, в 2019 году минимальная зарплата в Томске составит 14,6 тысячи рублей, а например, в Стрежевом — почти 25 тысяч.

В областном центре, Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Первомайском, Томском и Шегарском районах с будущего года минимальная зарплата составит 14 664 рубля. В Северске — 16 920. В Бакчарском, Кривошеинском, Молчановском и Тегульдетском районах — 20 304. В Верхнекетском, Каргасокском, Колпашевском, Парабельском, Чаинском районах и в городе Кедровом — 22 560. В Александровском районе и в Стрежевом — 24 816 рублей.

Губернатор уточнил, что в бюджетной сфере повышение минимальной заработной платы коснется почти 18 тысяч работников. На это потребуется 57 миллионов рублей. Их заложили в областном бюджете и в бюджетах муниципалитетов.

Вместе с губернатором подписи под документом поставили председатель Федерации профсоюзных организаций Томской области Петр Брекотнин, президент Союза строителей Томской области Сергей Звонарев, глава Союза томских лесопромышленников и лесоэкспортеров Антон Начкебия, руководитель Межотраслевого производственного объединения работодателей Кирилл Новожилов, президент Томской ассоциации пищевиков Артем Багреев, председатель регионального объединения работодателей агропромышленного комплекса Геннадий Сергеенко и глава Томской торгово-промышленной палаты Марина Ускова.