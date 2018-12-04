В Томске открыли почти 20 ледовых катков

Томичей приглашают прокатиться на коньках на стадионе «Буревестник» (ул. 19-й Гвардейской дивизии, 20/1), в Городском саду (ул. Герцена, 6), в Академгородке - хоккейная коробка детского клуба «Кибальчиш» (пр. Академический, 1/1), на стадионе «Кедр» (ул. Высоцкого, 7), в Сосновом Бору (ул. Кутузова, 1б). Кроме того, работают ледовые площадки у спортивных школ № 4 (ул. Говорова, 36) и №3 (ул. К. Маркса, 50), лицея № 7 (ул. Интернационалистов, 12), лицея № 1 им. А. С. Пушкина (ул. Нахимова, 30), а также возле ТУСУРа (ул. Лыткина, 18).

Кроме того, горожан поджидают катки по ул. Нефтяной, 5а, ул. Энергетиков, 6, Иркутскому тракту, 158/1, ул. Ивановского, 9/2, ул. Герасименко, 1/20, стр.1. Посещение всех районных катков со своими коньками - бесплатное.

Заливаются и готовятся к открытию ледовые площадки на стадионе «Победа», на Мавлюкеевском озере, у Дворца культуры «Авангард», в парке отдыха «Белое озеро» и на переулке Томском - под «звездным небом».

В областном центре уже смонтированы новогодняя иллюминация и световые перетяги, а также установлены 13 светодинамических фонтанов в городских скверах. Завершается строительство восьми ледовых городков, которые должны открыться 14 декабря.