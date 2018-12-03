Для томских инвалидов проведут горячую линию по трудоустройству

Горячую линию проведет центр занятости населения Томска и Томского района. Звонки будут приниматься 3 по 7 декабря, с 9.00 до 18.00 часов каждый день. По телефону 8 (3822) 46-93-70 соискатели с инвалидностью смогут узнать о наличии рабочих мест и своих правах при трудоустройстве.

Кроме того, служба занятости проведет для инвалидов мастер-классы по открытию собственного дела, собеседованию и составлению резюме, экскурсии на предприятия. В них примут участие и ребята из школы-интерната для обучающихся с нарушением слуха.

Все мероприятия пройдут в рамках декады инвалидов в Томской области. Завершится она 7 декабря. В этот день для соискателей с ограничениями по здоровью пройдет ярмарка вакансий. Мероприятие состоится в развлекательном комплексе «Fakel» . Свои вакансии на ярмарке представят 40 работодателей.

Также события, посвященные Международному дню инвалидов пройдут в томских муниципальных библиотеках.

Традиционная акция «Дни открытых дверей для «особенных» людей» пройдёт во всех муниципальных библиотеках города с 1 по 10 декабря. Для маломобильных групп населения сервисные услуги библиотек будут предоставляться бесплатно.

В библиотеках МИБС в декабре будут проводиться конкурсы, викторины и игровые программы для детей с ОВЗ, выставки и экспозиции прикладного творчества людей с ОВЗ, заседания клубов, праздничные программы и концерты.