Куда поехать из Томска в декабре?

Декабрь - один из самых выгодных месяцев для путешествий. Все потому, что большинство людей не могут позволить себе взять отпуск в конце года и туроператоры снижают цены.

Это отличное время, чтобы отправиться в такие страны как :

1. Таиланд (Пхукет, Паттайя)

Пока в нашей стране снег и стужа, в Таиланде - идеальная погода для пляжного отдыха. Сухо и ясно, температура воздуха +32°С днем, +20°С ночью, вода в море +23°С.

2. Вьетнам (Фукуок, Фантхиет)

В декабре наилучшие условия для пляжного отдыха на юге Вьетнама: на острове Фукуок +30°С.

3. Индия ГОА

В декабре здесь начинается бархатный сезон - устанавливается средняя температура +27 градусов днем и +20 градусов ночью. Дожди практически отсутствуют, сезон муссонных дождей прошел.

4. ОАЭ

Сезон ласкового солнца и теплого моря, в ОАЭ вы найдете первоклассный сервис, вкусное питание и кучу развлечений на любой вкус.

5. Горнолыжный отдых Сочи и Горная Шория

Тех, кто хочет окунуться в постолимпийскую среду, с середины декабря ждет «Роза Хутор» в Сочи, где пройдет фестиваль экстремального кино Snowvision 2018. В Западной Сибири горнолыжники и сноубордисты уже вовсю рассекают по склонам Шерегеша.

6. Культурная программа в Европе

В последние годы все большей популярностью пользуются короткие туры в Европу. Традиционные ярмарки открываются в начале декабря и придают особый колорит, проводятся рождественские распродажи.