2018-12-01T19:43:06+03:00
Общество

Николай Камов стал лидером голосования за имя томского аэропорта

Стали известны предварительные итоги в проекте "Великие имена России"
Елена Чечнева
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Томский аэропорт назовут именем Николая КамоваТомский аэропорт назовут именем Николая КамоваФото: из открытых источников
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На официальном сайте проекта "Великие имена России" появились итоги финального интернет-голосования. Для томского аэропорта в нем победила кандидатура авиаконструктора Николая Камова. За него проголосовали 28 745 пользователей или 41%. На втором месте с незначительным отрывом оказался Николай Рукавишников, и на третьем - врач Андрей Савиных.

Проголосовать за понравившийся вариант можно было не только сайте проекта великиеимена.рф, а также через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», позвонив по телефону горячей линии 8–800–707–93–17 или заполнив анкету.

Напомним, Николай Камов - советский авиаконструктор, создатель вертолётов «Ка», доктор технических наук. Герой Социалистического Труда. Лауреат Государственной премии СССР.

Ранее сообщалось, что томичи создали петицию против присвоения аэропорту другого имени. В ней предлагалось оставить название "Богашево".

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