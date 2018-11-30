Пожар в томском торговом центре тушат 60 человек
Площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров
В тушении здания задействовали 60 человек и 21 единицу техники.Фото: СОЦСЕТИ
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Утро пятницы в Томске не задалось. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС России, звонок о пожаре в торговом центре "Светофор" поступил в 6.04.
- Горит металлокаркасное здание ангарного типа, источник возгорания внутри здания. Ориентировочная площадь пожара – 1000 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ведомства.
В тушении здания задействовали 60 человек и 21 единицу техники. Пострадавших нет.