2018-11-30T06:18:25+03:00
Происшествия

Пожар в томском торговом центре тушат 60 человек

Площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров
Елена Чечнева
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В тушении здания задействовали 60 человек и 21 единицу техники.В тушении здания задействовали 60 человек и 21 единицу техники.Фото: СОЦСЕТИ
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Утро пятницы в Томске не задалось. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС России, звонок о пожаре в торговом центре "Светофор" поступил в 6.04.

- Горит металлокаркасное здание ангарного типа, источник возгорания внутри здания. Ориентировочная площадь пожара – 1000 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В тушении здания задействовали 60 человек и 21 единицу техники. Пострадавших нет.

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