Пожар в томском торговом центре тушат 60 человек

Утро пятницы в Томске не задалось. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС России, звонок о пожаре в торговом центре "Светофор" поступил в 6.04.

- Горит металлокаркасное здание ангарного типа, источник возгорания внутри здания. Ориентировочная площадь пожара – 1000 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В тушении здания задействовали 60 человек и 21 единицу техники. Пострадавших нет.