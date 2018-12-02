От речки Киргизки до Аргентины

О том, что в холодной Сибири есть город Томск, знают в разных странах мира. Благодаря спортсменам из клуба «Одиссей» поселка Копылово, которые регулярно побеждают на соревнованиях по всему свету – везде, где протекают быстрые реки. Некоторые из них куда масштабнее и быстрее речки Киргизки, что течет прямо за копыловским школьным стадионом, где более 30 лет назад энтузиасты начали свой путь к успеху. В этом живописном местечке теперь размещается основная база федерации рафтинга и федерации гребного слалома в Томской области. Тренируясь на воде неглубокой Киргизки и в спортивных залах, наши парни и девушки раз за разом успешно выступают на состязаниях разного уровня. Вот и в ноябре команда из «Одиссея» вернулась с победой - они взяли «серебро» в чемпионате мира по рафтингу, который проходил в Аргентине.

«Сюда по новым им волнам

Все флаги в гости будут к нам»

Копыловский подростковый клуб «Одиссей» появился благодаря уроженцу этих мест Александру Широкову, который после службы в Морфлоте так увлекся водной стихией, что, вернувшись из армии, создал в родном поселке туристский кружок для ребят. Со временем из него образовалось самостоятельное учреждение дополнительного образования. Сегодня «Одиссей» - самый титулованный в Томской области клуб по спортивному туризму. Его воспитанники были бронзовыми призерами чемпионата мира в 2011 году в Коста-Рике (на реке Пакуаре), в 2013 году стали чемпионами мира в Новой Зеландии, а в 2014-м победили в первенстве Европы в Словакии, на водопадах Игуасу в Бразилии были удостоены титула серебряных призеров чемпионата мира, в 2015 году томичи стали абсолютными чемпионами мира по рафтингу в Индонезии, выиграв марафонскую гонку. Надо ли добавлять, что они были и неоднократными чемпионами российских соревнований, входили в сборную страны среди юниоров…

В клубе тренируются мужская и женская команды разного возраста. Занимаются тут с удовольствием и самые младшие – в детских группах гребного слалома для ребят 7-14 лет.

Копылово уже 3 года является базой для проведения Международного культурно-спортивного рафтинг-форума «Белая вода Сибири» с участием более сотни спортсменов из двух десятков стран мира. Среди участников – титулованные спортсмены, профессора физической культуры, рафтинг-инструкторы и владельцы туркомпаний.

В нынешнем году рафтинг-форум проходил в сентябре, часть программы была проведена в Томске и его предместьях, а часть – на Алтае в рамках массового «Сплава дружбы народов» по Катуни. А до этого тренеры из разных стран собрались в Копылове на первую международную школу спортивной гребли на бурной воде. Опытные наставники провели обучающие мероприятия для своих коллег. Возможно, вскоре в Томской области появится свой гребной канал, успешным спортсменам надо помогать. Пока в Олимпийских играх такие виды спорта, как рафтинг и гребной слалом, не участвуют, но, возможно, скоро будут включены в число олимпийских дисциплин.

По бурлящим водам к мировым наградам

Школьники из Копылова, тренирующиеся в «Одиссее», очень рады, что имеют возможность заниматься довольно редкими видами спорта. Разом решается несколько проблем. Подростки и заняты, и здоровье укрепляют, и получают возможность посмотреть мир, испытывая при этом гордость за свою команду! Ну а быстрые реки Карелии, Алтая, средней полосы России, где часто проходят сборы и соревновании, этим ребятам давно уже знакомы. Опытным спортсменам экстремальные сплавы не страшны! Они часто и упорно тренируются и идут к закономерным победам.

На чемпионате мира по рафтингу спортсмены из Копылова получили медали за второе место в дисциплине «Длинная гонка», за 50 минут на порогах 3-й и 4-й категории они показали прекрасные результаты, стали призерами. И в абсолютном зачете заняли второе место. Ребята проявили себя сплоченной, сильной командой. Большинство их соперников живет в больших городах, имеет гораздо лучшие условия для тренировок, прекрасную материально-техническую базу. Но своим клубом «Одиссей» томичи гордятся, ведь у него большая история и громкая слава.

- На чемпионат в Аргентину я летал с командой из четырех ребят, уже отлично показавших себя. Это школьники из поселков Копылово и Рассвет, – рассказывает руководитель клуба «Одиссей», президент федерации рафтинга и гребного слалома России Алексей Широков. – Мы убедились, что усилия не пропадают даром, годы тренировок дают свои плоды, и новички 17-18 лет выступают ничуть не хуже участников предыдущих чемпионатов. Мы стараемся воспитать достойных спортсменов, помогаем простым сельским ребятам найти место в жизни. Доказать, что и глубинка способна показать отличные результаты! Каждая поездка за границу, на соревнования высокого уровня стимулирует нас к дальнейшему развитию. В этот раз борьба за победу была напряженная, шел бесконечный дождь, во время финальной дисциплины кто-то переворачивался на трассе, кто-то выпадал, но юношеская рафт-команда «Томск-Одиссей» периодически возглавляла гонку, обгоняя команду Аргентины. Хозяева гонки сумели отстоять победу, но «серебро» снова у нашей команды, как в 2014-м и 2016 годах. Впереди новый рубеж - получить «золото» на чемпионате мира, как это уже было на ЧМ в Арабских Эмиратах.

Рафтинг – спорт экстремальный, что кого-то отпугивает, но многих затягивает навсегда. На празднике, который проходит на Киргизке во время открытия рафт-форума, многие мальчишки с восторгом и завистью поглядывают на ловких спортсменов. И, не дожидаясь нового учебного года, приходят записываться в клуб.

Оксана Чайковская