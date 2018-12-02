Клубничное настроение

Летом 2018 года сразу несколько предпринимателей вышли на администрацию Томского района с предложением организовать производство лакомой продукции – клубники. Каждый озвучил свой бизнес-план, имел первоначальные средства. Требовалась лишь небольшая господдержка и, главное, земля для развития бизнеса. Я была на совещании и честно скажу: размечталась, представляя себе плантации клубники, брусники, клюквы. На красочных слайдах был представлен зарубежный опыт, где умопомрачительно аппетитная ягода растет на огромных полях и убирается специальными комбайнами. Предпринимателей поддержали, и мы стали ждать первого урожая ароматной клубники.

Сегодня, «в студеную зимнюю пору», к Новому году это лакомство особенно востребовано, и потенциальные потребители в нетерпении. К сожалению, пока выращенной в Томском районе клубники мы не отведаем, но после праздников, как уверяют основатели клубничного бизнеса, местная ягода появится на прилавках.

Это стоит увидеть!

Как выглядят сегодня первые мини-плантации, на которых растет клубника, и как развивается новое направление АПК Томской области, мы узнали, напросившись в гости в новую теплицу, которую возвел недалеко от Поросина предприниматель Игорь Жигалев. И хотя он не очень хотел показывать свое детище на промежуточной стадии, уверял, что смотреть еще не на что, нет еще не то что ягодок, но и даже цветочков, посмотреть там есть на что!

Во-первых, я совершенно не жалею, что увидела теплицу, оборудованную по последнему слову техники, с учетом новых разработок, обустроенную с принципиальным отличием от привычных сооружений этого типа. Во-вторых, как раз очень интересно посмотреть на пока экзотический для нас бизнес в процессе его становления. Сейчас все основное оборудование в теплице Жигалева смонтировано, в горшочках набираются сил и оживают после зимней спячки саженцы. Во время нашего приезда на минувшей неделе шла ответственная работа: женщины умело освобождали от усов и пожухлых листочков кустики клубники и пересаживали их в более просторные емкости с обогащенным грунтом. Больше сотни корней в час пересаживала каждая из трех работниц, стеллажи быстро заполнялись, и вскоре вид клубничной плантации стал вполне завершенным. Ряды отборных растений радовали глаз, и мне уже захотелось побывать тут в период цветения клубничных зарослей.

- Сейчас все это выглядит не очень эффектно, - говорит Игорь Анатольевич, - но совсем скоро появятся листики, цветы, а там и до ягоды недалеко. Не буду называть конкретные сроки, но думаю, что в зимний период еще успеем порадовать потребителей нашей продукцией. Уже готовы системы обогрева, освещения, вентиляции, охлаждения, начинаем монтировать систему полива.

С наименьшими энергозатратами

- Я по первому образованию радиоэлектронщик и знаю, как организовать работу с наименьшими энергозатратами, – продолжает Игорь Жигалев. - Например, необходимое для хорошего роста клубники освещение у нас осуществляется при помощи светодиодных лампочек. Они крошечные, но находятся близко к растениям и дают достаточно тепла. На каждый светодиод можно еще надеть специальную линзу, и направление света будет сфокусированным, что еще более повысит эффективность, линзы закуплены в достаточном количестве… И таких «секретиков» у нас много. Например, теплица расположена на местности так, чтобы максимально использовать солнце, а ее северная стена будет покрыта светоотражающим материалом, что позволит получить дополнительное тепло. Крыша теплицы – двухслойная: снаружи – монолитный поликарбонат, изнутри продублирован полиэтиленовой пленкой. Между слоями – воздушная подушка, что тоже способствует сохранению тепла. Так что затраты на производство продукции мы стараемся уменьшить всеми способами, и вполне успешно!

Комплекс работает на электричестве. Но если накапливать тепло, которое рационально будет распределяться, то отопление обойдется не дороже, чем при использовании газа. В помещении уже установилась комфортная температура, кустики клубники оживают в тепле, остается ждать урожая!

Игорь Анатольевич – деловой человек, с перспективным мышлением. Он может помочь и другим фермерам, готов принять заказы на оборудование подобных тепличных систем. Чем больше у нас будет теплиц для выращивания разных культур с наименьшими затратами, тем выше будет конкуренция и меньше себестоимость.

Меня очень впечатлило увиденное. Все продуманно и организованно отлично, сделано на совесть и с умом. Многочисленные ярусы с рядами горшочков ступенчато поднимаются к самому потолку теплицы, так обеспечивается больший доступ к ним солнечного света. Между рядками натянута сетчатая подложка, на которую будут опускаться с куста и дозревать чистые, отборные ягоды. Они выращиваются из лучшего семенного материала, полученного в чистом грунте, защищенном от болезней. После того как кусты дадут урожай, их можно будет летом высадить в грунт или продать населению.

Игорь Жигалев полон планов. Мы обязательно побываем у него снова в этом зимнем сезоне, когда на кустах начнут алеть вкусные ягодки. Качество гарантируется!

Оксана Чайковская.