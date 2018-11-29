2018-11-29T05:36:07+03:00
Общество

Томские власти установили температуры, при которых дети не пойдут в школу

А еще рассказали, при каких условиях отменят поездки школьников
Елена Чечнева
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Начальные классы смогут остаться дома при - 26°С с умеренным ветромНачальные классы смогут остаться дома при - 26°С с умеренным ветромФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Департамент образования Томска установил, при какой температуре дети могут не посещать образовательные организации.

Начальные классы смогут остаться дома при - 26°С с умеренным ветром (7-8 м/сек.) или в - 30°С без ветра. Ребята с 5 по 8 класс не будут учиться, если термометр покажет - 30°С и при этом будет умеренный ветер (7-8 м/сек.) или в - 34°С без ветра. Старшие классы смогут остаться дома лишь при условии, что температура опустится до - 34°С с умеренным ветром (7-8 м/сек.)или до - 38°С без ветра.

Кроме того, запрещаются организованные перевозки групп детей в условиях недостаточной видимости (менее 300 метров, в условиях тумана, дождя, снегопада, а также сумерек); в гололедицу и других сложных дорожных условиях, влияющих на безопасность перевозки; при температуре воздуха ниже -360С; при официальном объявлении «штормового предупреждения».

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