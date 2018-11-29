Томские власти установили температуры, при которых дети не пойдут в школу

Департамент образования Томска установил, при какой температуре дети могут не посещать образовательные организации.

Начальные классы смогут остаться дома при - 26°С с умеренным ветром (7-8 м/сек.) или в - 30°С без ветра. Ребята с 5 по 8 класс не будут учиться, если термометр покажет - 30°С и при этом будет умеренный ветер (7-8 м/сек.) или в - 34°С без ветра. Старшие классы смогут остаться дома лишь при условии, что температура опустится до - 34°С с умеренным ветром (7-8 м/сек.)или до - 38°С без ветра.

Кроме того, запрещаются организованные перевозки групп детей в условиях недостаточной видимости (менее 300 метров, в условиях тумана, дождя, снегопада, а также сумерек); в гололедицу и других сложных дорожных условиях, влияющих на безопасность перевозки; при температуре воздуха ниже -360С; при официальном объявлении «штормового предупреждения».