2018-11-28T05:37:42+03:00
Происшествия

Под Томском маршрутный автобус сошел с трассы, пострадавших нет

Так водитель избежал более серьезной аварии
Елена Чечнева
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В итоге всех пассажиров подобрали попутные машины.В итоге всех пассажиров подобрали попутные машины.Фото: СОЦСЕТИ
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Как сообщают очевидцы в социальной сети ВКонтакте, вечером 27 ноября на Богашевском тракте маршрутный автобус № 118 сошел с трассы и попал в сугроб. Так водитель избежал более серьезной аварии: автобус № 119 пошел на обгон на встречную полосу, чтобы избежать столкновения, он ушел как можно ближе к обочине. В итоге автобус плавно накренился, пострадавших нет.

- Автобус в результате ушёл с трассы, но это было, на мой взгляд, максимально аккуратно. Как только он остановился в снегу, водитель вышел и открыл заднюю дверь, по пути натоптав тропинку, и помогал выходить. - отметил один из очевидцев.

В итоге всех пассажиров подобрали попутные машины.

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