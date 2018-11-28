Под Томском маршрутный автобус сошел с трассы, пострадавших нет

Как сообщают очевидцы в социальной сети ВКонтакте, вечером 27 ноября на Богашевском тракте маршрутный автобус № 118 сошел с трассы и попал в сугроб. Так водитель избежал более серьезной аварии: автобус № 119 пошел на обгон на встречную полосу, чтобы избежать столкновения, он ушел как можно ближе к обочине. В итоге автобус плавно накренился, пострадавших нет.

- Автобус в результате ушёл с трассы, но это было, на мой взгляд, максимально аккуратно. Как только он остановился в снегу, водитель вышел и открыл заднюю дверь, по пути натоптав тропинку, и помогал выходить. - отметил один из очевидцев.

В итоге всех пассажиров подобрали попутные машины.