Томичи смогут написать письма Деду Морозу

В Томске с 27 ноября стартовала ежегодная акция «Письмо Деду Морозу». Чтобы успеть получить ответ от сказочного персонажа, необходимо успеть отправить ему письмо до 25 декабря.

В почтовых отделениях Томской области появились специальные ящики для писем Деду Морозу, сообщает пресс-служба регионального филиала ФГУП "Почта России". Любой желающий может опустить туда свое послание. Всю корреспонденцию сотрудники отделений бережно собирают, потом формируют большую посылку и отправляют в резиденцию Деда Мороза. В прошлом году только из главпочтамта Томска туда отправили почти 1150 писем.

В Томске специальный ящик для сбора писем и открыток Деду Морозу находится только на главпочтамте.

- Можно отправлять как авторские, самодельные, так и типографские варианты посланий. Важно обязательно указать точный адрес получателя: индекс 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, Деду Морозу, - отмечают в пресс-службе регионального филиала ФГУП "Почта России"

А 25 декабря Томские почтовики централизованно отправят все письма и открытки в резиденцию Деда Мороза.