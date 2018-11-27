2018-11-27T05:32:19+03:00
Общество

Томские школьники представили проекты технологического будущего

В ТУСУРе прошел фестиваль идей
Елена Чечнева
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Юные разработчики презентовали свои проекты для перспективных рынков Национальной технологической инициативы. Фото: пресс-служба ТУСУРаЮные разработчики презентовали свои проекты для перспективных рынков Национальной технологической инициативы. Фото: пресс-служба ТУСУРаФото: из открытых источников
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Юные разработчики презентовали свои проекты для перспективных рынков Национальной технологической инициативы (НТИ) в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники.

На фестивале ученики кружков «Инженеры» и «Электроники» Школы цифровых технологий представили более 30 идей проектов по направлениям перспективных рынков НТИ: «Аэронет» (распределённые системы беспилотных летательных аппаратов), «Хелснет» (рынок персонализированных медицинских услуг и лекарственных средств, обеспечивающих рост продолжительности жизни), «Энерджинет» (распределённая энергетика smart city), «Маринет» (интеллектуальные системы управления морским транспортом и технологии освоения мирового океана) и «Нейронет» (рынок средств человеко-машинных коммуникаций).

- Участники фестиваля поделились своими представлениями о том, как разработать теплицу на воде и скейтборд на воздушной подушке, построить экосистему для пустынь и подводный опреснитель, сконструировать робота-медбрата и умную перчатку, - отметили в пресс-службе вуза.

Проекты оценивались по четырём направлениям: компетенции, подача, план/бюджет, маркетинг, а также поделились с участниками рекомендациями по развитию идей.

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