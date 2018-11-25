В Томске прошел благотворительный праздник «Мамины пироги»

День матери томичи, как миллионы жителей нашей страны, отметили 25 ноября. Для кого-то это исключительно семейный день, а для кого-то – общественно важное мероприятие. Так, неравнодушные мамы принимали в это воскресенье участие в благотворительной ярмарке.

Традиционный праздник «Мамины пироги», который прошел в холле БКЗ, организует детский благотворительный фонд имени Алены Петровы. На мероприятии гости покупают за пожертвования пироги, торты и другие вкусные угощения от томских кондитерских. Все средства, собранные на празднике, идут в этом году на специальные приборы для питания трем детям – подопечным Дома ребёнка из паллиативного отделения с тяжелыми заболеваниями.

Гости праздника также смогли посмотреть кукольный сказочный спектакль, принять участие в мастер-классах, увидеть шоу мыльных пузырей. В этом году на празднике как всегда был большой концерт из танцевальных и вокальных номеров, а клоун Лёпа Сосискин на протяжении играл с маленькими детками.