Под Томском загорелся мебельный цех
Пожар бушевал на площади 600 квадратных метров
На данный момент идет проливка помещений.Фото: СОЦСЕТИ
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Как сообщает ГУ МЧС России по Томской области, сообщение о возгорании в селе Кафтанчиково поступило в 17. 00. Загорелся мебельный цех на въезде в село. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.
Сведений о пострадавших нет, однако в социальных сетях очевидцы говорят, что рядом с местом пожара находится машина "скорой помощи".
В 18.45 пожар локализовали. На данный момент идет проливка помещений.
Для тушения привлекли 30 человек и 10 единиц техники. Причина пожара устанавливается.
Причина пожара пока не установленаФото: СОЦСЕТИ