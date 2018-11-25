2018-11-25T16:56:29+03:00
Происшествия

Под Томском загорелся мебельный цех

Пожар бушевал на площади 600 квадратных метров
Елена Чечнева
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На данный момент идет проливка помещений.На данный момент идет проливка помещений.Фото: СОЦСЕТИ
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Как сообщает ГУ МЧС России по Томской области, сообщение о возгорании в селе Кафтанчиково поступило в 17. 00. Загорелся мебельный цех на въезде в село. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

Сведений о пострадавших нет, однако в социальных сетях очевидцы говорят, что рядом с местом пожара находится машина "скорой помощи".

В 18.45 пожар локализовали. На данный момент идет проливка помещений.

Для тушения привлекли 30 человек и 10 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Причина пожара пока не установлена Фото: СОЦСЕТИ

Причина пожара пока не установленаФото: СОЦСЕТИ

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