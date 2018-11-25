Под Томском загорелся мебельный цех

Как сообщает ГУ МЧС России по Томской области, сообщение о возгорании в селе Кафтанчиково поступило в 17. 00. Загорелся мебельный цех на въезде в село. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

Сведений о пострадавших нет, однако в социальных сетях очевидцы говорят, что рядом с местом пожара находится машина "скорой помощи".

В 18.45 пожар локализовали. На данный момент идет проливка помещений.

Для тушения привлекли 30 человек и 10 единиц техники. Причина пожара устанавливается.