2018-11-24T19:44:56+03:00
Звезды

Детская школа искусств открыла музыкальную гостиную в Томске

В ней будут проходить концерты
Елена Чечнева
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В ней будут проходить концертыВ ней будут проходить концертыФото: Пресс-служба мэрии Томска
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Администрация Томска в рамках проекта «Музыкальная гостиная как средство для реализации инновационных подходов в обучении музыкантов» выделила грант детской школе искусств № 3. На полученные средства приобретены новый рояль и оборудование для малого концертного зала учреждения.

На открытии музыкальной гостиной в программе «К вершинам мастерства…» выступили одаренные дети Томска и Северска. В ближайшее время здесь пройдет серия концертов под общим названием «Встречи в музыкальной гостиной».

Помимо камерных концертов в гостиной будут проводится мастер-классы, конференции и конкурсы. Так, 23 ноября в новой гостиной прошел методический форум по работе с одаренными детьми, в котором приняли участие преподаватели музыкальных школ города и области.

Открытие музыкальной гостиной завершило череду мероприятий, приуроченных к 125-летию музыкального образования в Томске.

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