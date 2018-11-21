Две аварии парализовали движение в Томске

Утро среды, 21 ноября, для многих горожан началось неприятно. На момент публикации сервис "Яндекс-Пробки" показывал 9 баллов и два значка "ДТП". Из-за двух ДТП на Комсомольском проспекте в час пик парализовано движение на проспекте Фрунзе, улице Герцена, Сибирской, Киевской и Никитина.

- Любую аварию на Комсомольском проспекте с утра нужно считать диверсией, - мрачно шутят пользователи в социальной сети Вконтакте.

По словам очевидцев, на пересечении улицы Лебедева и Комсомольского проспекта "встал" трамвай, перекрыв 2 полосы.