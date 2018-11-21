2018-11-21T05:50:03+03:00
Происшествия

Две аварии парализовали движение в Томске

Город встал в 9-балльных пробках
Елена Чечнева
Поделиться:
Город встал в 9-балльных пробкахГород встал в 9-балльных пробкахФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Утро среды, 21 ноября, для многих горожан началось неприятно. На момент публикации сервис "Яндекс-Пробки" показывал 9 баллов и два значка "ДТП". Из-за двух ДТП на Комсомольском проспекте в час пик парализовано движение на проспекте Фрунзе, улице Герцена, Сибирской, Киевской и Никитина.

- Любую аварию на Комсомольском проспекте с утра нужно считать диверсией, - мрачно шутят пользователи в социальной сети Вконтакте.

По словам очевидцев, на пересечении улицы Лебедева и Комсомольского проспекта "встал" трамвай, перекрыв 2 полосы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Более 20 тысяч сельчан Томской области прошли ЭКГ, не выезжая из своего населенного пункта
В Томске начали монтировать ледовый городок
Две иномарки сгорели в Томске за минувшие сутки
Томича осудили за разбойное нападение на пенсионерку в ее квартире
Бойцы СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по Томской области посетили матерей погибших товарищей
В Томской области открыли первые ледовые переправы
В Томске на пешеходном переходе сбили девушку
В десяти отдаленных селах Томской области появилась сотовая связь
Полицейские спасли четыре семьи из огня в Томской области
Студентка Томского госуниверситета придумала, как повысить интерес к экологическому туризму
В Томск привезли 29 000 роз из Казахстана
Томичи создали петицию против присвоения аэропорту дополнительного имени
В Томске полицейские отыскали мужчину, подозреваемого в грабеже, по фотороботу
С началом новой недели в Томске потеплеет
Томич инициировал аварию, чтобы получить 270 тысяч рублей