2018-11-20T05:37:32+03:00
Происшествия

В Томске экс-директора института кибернетики ТПУ будут судить по обвинению в мошенничестве

Дело передали в суд
Елена Чечнева
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СК РФ по Томской области завершил расследование уголовного дела на бывшего директора института кибернетики Томского политехнического университета.СК РФ по Томской области завершил расследование уголовного дела на бывшего директора института кибернетики Томского политехнического университета.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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СК РФ по Томской области завершил расследование уголовного дела на бывшего директора института кибернетики Томского политехнического университета. Его обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, обвиняемый с 1 января 2016 по 1 августа 2017 года заключил от имени вуза фиктивные договоры на оказание услуг со своими подчиненными. Работы так никто и не выполнил. Кроме того, его подчиненным также начислили премии за якобы исполненные работы по договору на выполнение научно-технических работ, а также за создание научно-технической продукции. Общая сумма выплат по договорам и премиям составила около 3 миллионов рублей. Этими деньгами обвиняемый распорядился по собственному усмотрению. Соответственно, политехническому университету причинен ущерб в особо крупном размере.

Во время предварительного расследования мужчина возместил ущерб в полном объеме.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы дела вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

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