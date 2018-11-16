Житель Томской области избил полицейского брюками

Жителя Зырянского района приговорили к одному году условно за нападение на полицейского. Как сообщили нам в пресс-службе регионального следственного комитета, уголовное дело возбудили по статье "применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

История произошла в ночь на 1 августа этого года в отделении полиции села Зырянка. Жителя этого района привезли туда в нетрезвом состоянии. Полицейский призвал мужчину вести себя спокойно, но не тут-то было. Мужчина снял с себя собственные штаны и пошел с ними в атаку на оперативного дежурного. Его "подвиг" зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Суд приговорил мужчину к году лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.