В Томской области продлили бесплатный проезд для льготников

Депутаты комитета по труду и социальной политике областной Думы единогласно поддержали продление льгот на проезд в общественном транспорте.

Речь идет о единых социальных проездных билетах (ЕСПБ), социальных проездных талонах («дачных») и денежных компенсациях (размер выплаты составит 200 рублей). Перечень их получателей и порядок предоставления останутся прежними. Право на льготный проезд, как и раньше, будет распространяться на транспорт общего пользования – внутригородские, пригородные и междугородные регулярные маршруты.

- Вопрос о сохранении транспортных льгот для пенсионеров очень чувствительный, и на встречах люди часто его задают. Для многих томских пенсионеров бесплатный проезд до своих дач или к родственникам существенно облегчает жизнь,- сказал председатель комитета по труду и социальной политике Леонид Глок.

Всего на «транспортные» выплаты из бюджета будущего года региона планируется направить 296,5 миллиона рублей.

Проект закона внесен в повестку 25-го собрания Думы, которое состоится 22 ноября.