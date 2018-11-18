Томские ученые разработают систему радиосвязи, где можно будет скрыть передачу информации

Как объясняет инновационный портал Томска, данные можно будет передать при помощи шумовых радиосигналов тепловой природы со спектральной плотностью не превышающей спектральной плотности теплового радиоизлучения природных сред (порядка 10-21Вт/Гц).

- Целью нашей работы является разработка системы радиосвязи на новых физических принципах, позволяющих скрыть факт передачи информации на физическом уровне, а также повысить помехоустойчивость, электромагнитную совместимость и использовать радиочастотный спектр вторично, — пояснил один из разработчиков Григорий Жук.

По его словам, в такой системе перехватить данные будет сложнее, потому что информационный сигнал будет скрыт на фоне естественных шумов. Кроме того, она снизит электромагнитную нагрузку на человеческий организм, поскольку электромагнитный шум является наиболее физиологичным радиосигналом для живых организмов.

На начальном этапе разработчики планируют реализовать макеты передатчика и приемника системы радиосвязи. Затем проведут испытания на предмет скорости передачи данных, помехоустойчивости, вероятности битовой ошибки в канале и т.д. На втором этапе они планируют разработать приемо-передающее устройство в виде рации и в виде малогабаритных модулей (наподобие bluetooth- или GPS-модулей).

- Предлагаемый вид радиосвязи может использоваться, например, в автомобильных сигнализациях для скрытия факта передачи информации от третьих лиц, ведь автоугонщики часто используют сканеры радиочастоты: с их помощью они перехватывают радиосигнал с брелока и открывают машину — приводит пример Григорий Жук. — Кроме того, мы видим наиболее перспективное применение в медицине для снижения электромагнитной нагрузки на человеческий организм и повышение конфиденциальности результатов анализов— а именно, в сенсорных сетях или нательных датчиках.