Томские шахматисты отправятся на первенство России

Впервые за много лет сразу 3 томских спортсмена завоевали путевки в финал чемпионата России по шахматам, сообщает департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области. За это право на соревнованиях в Кемеровской области боролись 337 спортсменов из 11 регионов Сибирского федерального округа. Томскую область представляли 38 шахматистов из Дворца творчества детей и молодежи, ДЮСШ №7 г.Томска, СДЮСШОР «Янтарь», ДДТ «Планета», «У Белого озера», частной школы «Феномен», Шахматной гостиной им. В .Я. Дворковича и 9 тренеров.

По итогам 9 игровых дней 1 место занял воспитанник дворца творчества детей и молодежи Максим Швецов.

Второе место среди юношей до 15 лет у Антона Кириллова из ДЮСШ №7. (тренер - Андрей Николаевич Белозеров). Еще одно «выходящее» 4 место завоевала представительница Северска Ангелина Авдоченко.