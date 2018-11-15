2018-11-15T05:51:53+03:00
Спорт

Томские шахматисты отправятся на первенство России

Ребята завоевали это право впервые за много лет
Елена Чечнева
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Антон Кириллов. предоставлено Томской областной шахматной федерациейАнтон Кириллов. предоставлено Томской областной шахматной федерациейФото: из открытых источников
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Впервые за много лет сразу 3 томских спортсмена завоевали путевки в финал чемпионата России по шахматам, сообщает департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области. За это право на соревнованиях в Кемеровской области боролись 337 спортсменов из 11 регионов Сибирского федерального округа. Томскую область представляли 38 шахматистов из Дворца творчества детей и молодежи, ДЮСШ №7 г.Томска, СДЮСШОР «Янтарь», ДДТ «Планета», «У Белого озера», частной школы «Феномен», Шахматной гостиной им. В .Я. Дворковича и 9 тренеров.

По итогам 9 игровых дней 1 место занял воспитанник дворца творчества детей и молодежи Максим Швецов.

Второе место среди юношей до 15 лет у Антона Кириллова из ДЮСШ №7. (тренер - Андрей Николаевич Белозеров). Еще одно «выходящее» 4 место завоевала представительница Северска Ангелина Авдоченко.

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