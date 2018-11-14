Гололед и снежные заносы обещают в Томске в среду

Как сообщает томский гидрометцентр, 14 ноября в Томске ожидается облачная погода с прояснениями. Дневная температура будет не ниже -5 градусов, ночная - не ниже -10. Местами синоптики обещают гололедицу и снежные заносы на дорогах, а также отложение мокрого снега. Ветер может усилиться до 12-17 м/с. В регионе порывы достигнут 14-19 м/с.

- Все оперативные службы города приведены в режим повышенной готовности, так как изменение погодных условий может повлечь аварии на объектах ЖКХ и городской инфраструктуры, нарушения в работе транспорта и увеличение количества ДТП, - отмечают в пресс-службе мэрии.

Ранее сообщалось, что мэр Томска Иван Кляйн попросил жителей с пониманием отнестись к дорожным заторам, которые возникают из-за того, что снегоуборочной технике приходится выходить на улицы и днем.