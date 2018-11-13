2018-11-13T05:34:24+03:00
Наука

В томском госуниверситете выяснят, как создать оазисы в Арктике

И использовать их для выращивания агрокультур
Елена Чечнева
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Девушка мечтает поставить собственный эксперимент - создать, основываясь на своих научных изысканиях, «зеленый остров» в тундре.Девушка мечтает поставить собственный эксперимент - создать, основываясь на своих научных изысканиях, «зеленый остров» в тундре.Фото: Пресс-служба ТГУ
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Магистрант ТГУ Дарья Кузьмина выиграла конкурс экологического фонда имени В.И. Вернадского. Девушка занимается изучением хасыреев – бывших озер, опустевших из-за таяния вечной мерзлоты и термоэрозии берегов. В перспективе эти места могут послужить основой для создания искусственных оазисов а Арктике.

Дарья уже на втором курсе перезимовала лето - провела свои летние каникулы в Арктике в составе экспедиции лаборатории биогеохимических и дистанционных методов мониторинга окружающей среды.

– После этой экспедиции я определилась с темой своей бакалаврской работы и посвятила ее изучению хасыреев – опустевших северных озер, которые могут становиться оазисами с кустарниково-луговой растительностью, – рассказывает Дарья Кузьмина. – На дне бывших водоемов накапливается огромное количество минеральных веществ, которые служат идеальной питательной базой. При определенных условиях происходит «вспышка» жизни – хасыреи покрываются буйной растительностью.

Чтобы создавать такие оазисы целенаправленно, нужно понять причины и механизмы этих «вспышек». Их изучением занимаются специалисты ТГУ. Девушка мечтает поставить собственный эксперимент - создать, основываясь на своих научных изысканиях, «зеленый остров» в тундре.

В перспективе хасыреи можно использовать для создания технологий, решающих сельскохозяйственные задачи. К примеру, выращивать на них корм для скота.

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