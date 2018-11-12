2018-11-12T13:16:53+03:00
Здоровье

Томичке удалили гигантскую опухоль весом 22 килограмма

После операции она весит 38 килограммов
Елена Чечнева
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Операция закончилась успешно.Операция закончилась успешно.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Команда хирургов Томской областной клинической больницы (ТОКБ) провела сложную операцию. Врачи удалили доброкачественную опухоль матки весом 22 килограмма. Об этом рассказал telegram-канал "Область здоровья".

Пациенткой стала молодая томичка с фибромиомой матки — опухолью, образовавшейся из мышечной ткани матки. Опухоль появилась около 10 лет назад.

- Внушительные размеры новообразования осложнили операцию: оно хоть и не проросло в соседние органы, но оказалось связано с кровеносными сосудами, питающими сальник, толстую и тонкую кишку. Пока оперирующие врачи выделяли их, два ассистирующих хирурга держали гигантскую опухоль на весу, - уточняется в сообщении

Предоперационная подготовка заняла 48 часов, после чего мультидисциплинарная команда специалистов провела операцию по удалению опухоли. В ней принимали участие врачи отделения гинекологии, реанимации, урологи, общие хирурги, сосудистый хирург, гемотрансфузиолог и другие специалисты больницы.

Операция закончилась успешно. Теперь томичка весит 38 килограммов. После операции 10 дней она находилась в отделении реанимации. На данный момент она уже приступила к работе.

Как рассказала заведующая гинекологическим отделением ТОКБ Наталья Балакшина, в течение 30 лет работы ее отделения ежегодно 4-5 женщин обращаются по поводу больших новообразований, но обычно они весят около 10 килограммов. Самой большой опухолью в истории отделения стала опухоль яичника весом 40 килограммов и гигантская пупочная грыжа у жительницы Асиновского района. Пациентке была успешно проведена операция совместно с общими хирургами.

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