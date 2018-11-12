2018-11-12T05:36:54+03:00
Общество

В Томске подорожали занятия по допобразованию и спортивные костюмы

Зато подешевели билеты на самолет и на поезд
Елена Чечнева
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Цены на непродовольственные товары в октябре выросли в среднем на 0.6%.Цены на непродовольственные товары в октябре выросли в среднем на 0.6%.Фото: Сергей ГАПОН
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По информации Томскстата, индекс потребительских цен в октябре по отношению к началу этого года составил 103 %, а к октябрю прошлого — 99,9 %. Как и в 2017-м, цены на продовольственные товары выросли в среднем на 0.2%. Больше всего повышение коснулось свежих огурцов, помидоров и куриных яиц. На куда меньший процент подешевели морковь, лимоны, картофель и капуста.

Цены на непродовольственные товары в октябре выросли в среднем на 0.6%. Заметнее всего увеличилась стоимость спортивного костюма для взрослых и оконного стекла. Увеличились и цены на услуги - особенно на занятия в государственных организациях допобразования. Зато подешевели билеты на самолет от Томска до Москвы, а также проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования.

Заметим, что в сентябре тоже больше всего подросли цены на огурцы. Цены на продовольственные товары выросли в первом осеннем месяце на 0,1%, на непродовольственные товары - на 0,4%.

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