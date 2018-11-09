Томская область и Татарстан заключили соглашение о сотрудничестве

СЕГОДНЯ 05:20 2018-11-09T05:24:34+03:00

Томский губернатор Сергей Жвачкин и президент Татарстана договорились о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Фото: Татар-Информ Фото: из открытых источников

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Томский губернатор Сергей Жвачкин и президент Татарстана Рустам Минниханов договорились о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве, сообщает пресс-служба областной администрации.

Регионы обменяются лучшими практиками в торговле, экономике, инвестициях, инновациях, здравоохранении, образовании, науке и технике, строительстве и архитектуре, занятости населения, социальной защите, лесном хозяйстве, природопользовании, охране окружающей среды, транспорте, физической культуре и спорте, молодежной политике, туризме, культуре и архивном деле.

- У Томской области и Татарстана схожая структура экономики и промышленного производства: оба наших региона добывают нефть, развивают нефте- и газохимию, машиностроение, сельское хозяйство, пищевую индустрию и другие отрасли. И сегодня мы делаем новые шаги к экономической интеграции, обмену технологиями и кадрами, — сказал Сергей Жвачкин, комментируя соглашение.

- Томская область — крупный регион, в котором инновационная и образовательная среда — одни из лучших в нашей стране. С Сергеем Анатольевичем Жвачкиным мы не просто коллеги, но и друзья, — сказал президент республики Татарстан Рустам Минниханов. — Мы внимательно следим за развитием Томской области и стараемся перенимать лучший опыт. Наша общая задача — сделать продукцию наших предприятий конкурентной, востребованной не только в России, но и за рубежом. Я вижу перспективы нашего сотрудничества в образовательной, инновационной, туристической сфере, работе на федеральной торговой площадке и многих других».

Глава республики пригласил томского губернатора с делегацией совершить ответный визит в Казань. Сергей Жвачкин предложение принял.

В присутствии Сергея Жвачкина и Рустама Минниханова соглашения также подписали департамент лесного хозяйства Томской области и Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан.