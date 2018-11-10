2018-11-10T12:11:11+03:00
Происшествия

Дело экс-начальника томского регионального УМВД направили в суд

Игоря Митрофанова обвиняют по трем статьям
Елена Чечнева
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Игоря Митрофанова обвиняют по трем статьямИгоря Митрофанова обвиняют по трем статьямФото: из открытых источников
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По версии следствия, Митрофанов с мая 2011 года по апрель 2014 года получил от предпринимателя взятку. Она заключалась в том, что близким родственникам полицейского, а также его знакомому коммерсант продал 4 автомобиля по заниженной стоимости. Общая сумма всех машин составила более 2 миллионов рублей. Взамен правоохранитель обещал мужчине покровительство и попустительство по службе, а также бездействие своих подчиненных.

Также Митрофанова обвиняют в том, что с августа 2014 года по 2016 год он не организовал проверку своего сотрудника. Последний, по словам региональной пресс-службы СК РФ, вымогал взятку у предпринимателя. Кроме того, сам коммерсант, возможно, вел незаконную банковскую деятельность.

В-третьих, обвиняемый в марте прошлого года предоставил в УМВД России по Томской области ложные сведения о своем проживании на территории района, приравненного к районам Крайнего Севера. По этой причине с 28 марта 2017 года по 12 апреля 2018-го ему начислили пенсию больше примерно на 200 тысяч рублей.

Экс-начальника регионального УМВД обвиняют по трем статьям – «получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере», «злоупотребление должностными полномочиями» и «мошенничество при получении выплат».

Расследование уголовного дела завершено, и его направят в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

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