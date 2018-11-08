2018-11-08T05:43:21+03:00
Спорт

Всероссийская федерация баскетбола проведет семинары для томских тренеров

А также отследит их прогресс после занятий
Елена Чечнева
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Ведущие российские баскетбольные тренеры проведут семинары в ТомскеВедущие российские баскетбольные тренеры проведут семинары в ТомскеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Совместно с одной из нефтехимических компаний Российская федерация баскетбола проведет образовательные модули для тренеров в 8 городах. В их число вошел и Томск.

Программа обучения включает в себя двухдневные учебно-практические семинары для тренеров, их тестирование и контроль за динамикой прогресса.

- После завершения каждого образовательного модуля тренеры, прошедшие обучение и успешно сдавшие тестирование, получат свидетельство о повышении квалификации, которое дает право участвовать в соревнованиях, проходящих под эгидой РФБ, - отмечается на официальном сайте федерации.

Ведущие российские баскетбольные тренеры проведут практические занятия по механике, коррекции и совершенствованию техники броска, методике дриблинга, передачам мяча, принципам личной защиты, групповым и командным действиям в защите и другим особенностям подготовки баскетболистов.

Напомним, недавно в Томске прошли всероссийские баскетбольные соревнования на кубок Сергей Белова. На них приехали вдова спортсмена, олимпийский чемпион Иван Едешко, а также актер Кирилл Зайцев, сыгравший Белова в фильме "Движение вверх".

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