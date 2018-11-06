2018-11-06T05:36:09+03:00
Общество

Прокуратура обнаружила канализационные стоки в Ушайку почти в центре Томска

Администрацию обязали сделать водоотведение по нормативам
Елена Чечнева
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Администрацию обязали организовать водоотведение по нормативам. Фото: областная прокуратураАдминистрацию обязали организовать водоотведение по нормативам. Фото: областная прокуратураФото: из открытых источников
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Томская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушение водного законодательства при отведении хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых домов №35а и №35/1 по улице Алтайской, а также домов №4 и №6 по переулку Красноармейскому в Томске.

Как показала проверка, неочищенные стоки от этих зданий сбрасывались в ливневую камеру, расположенную на пересечении улиц Алтайской и Петропавловской, а в дальнейшем выходили напрямую в Ушайку. Анализ проб воды показал, что в ней превышено содержание нитритов, нитратов, хлоридов, нефтепродуктов, фенолов и других загрязняющих веществ.

Прокуратура вышла в суд с иском на городскую администрацию. Орган обязали организовать водоотведение, исключающее негативное воздействие на реку.

- Для переобустройства выпуска сточных вод из ливневого коллектора в канализационную линию администрации потребовалось значительное время на разработку проектной документации, проведение аукциона на выполнение строительно-монтажных работ и оформление необходимых документов, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Несколько раз администрацию штрафовали за неисполнение судебного решения, общая сумма штрафов превысила 2 миллиона рублей.

На данный момент все работы выполнены, и сброс неочищенных вод в реку Ушайка прекращен. Судебное решение по иску прокурора полностью исполнено.

Напомним, схожая ситуация сложилась в конце Иркутского тракта, но в ней до счастливого финала еще далеко.

- На месте мы обнаружили, что нечистоты сливаются в лесную зону с четырех многоэтажных зданий, которые построены за томским сельхозтехникумом в микрорайоне «Зазеркалье». В результате лес гибнет, на всем протяжении фекального ручья образовался сплошной сухостой. А жители сразу нескольких многоэтажных домов в конце Иркутского тракте круглый год, особенно летом, вынуждены дышать крайне неприятными запахами канализационных стоков», - рассказал координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Томской области Сергей Жабин.

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