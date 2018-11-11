Дед Мороз из Великого Устюга устроил пресс-конференцию в Томске

Томск встречал всероссийского Деда Мороза 10 ноября. Погода тоже словно подыграла, и в этот день в город пришли двадцатиградусные морозы. Это не помешало проведению пресс-конференции для журналистов и детей, которые очень хотели лично пообщаться с волшебником и получить из его рук подарки.

Привезла главного героя Нового года команда телеканала НТВ в рамках проекта «Путешествие Деда Мороза»

Дети задавали Деду вопросы, а он выбирал лучшие ответы и вручал подарки. Конечно, в конце встречи пакеты со сладостями получили все пришедшие ребята и даже журналисты. Далее команда отправилась совершать добрые дела: дарить радость детишкам, оставшимся без попечения родителей, а также детям с особенностями развития и здоровья.

Затем волшебник поехал исполнять заветные желания многодетных и малообеспеченных семей, приславших письма в резиденцию. В нашем городе это семья, которая из-за пожара потеряла все, где чудом уцелел 7-летний ребенок, спасённый кошкой, что так громко мяукала, и тем самым, привлекла внимание. Добавим, что поезд Деда Мороза – ежегодный проект, который охватывает 22 города России. Закончится путешествие волшебника в Москве на Поклонной горе в новогоднюю ночь.