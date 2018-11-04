2018-11-04T18:53:31+03:00
Общество

В Томске объявили штормовое предупреждение на 5 ноября

В областном центре ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с
Елена Чечнева
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В областном центре ожидаются порывы ветра до 15-20 м/сВ областном центре ожидаются порывы ветра до 15-20 м/сФото: Олег УКЛАДОВ
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По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 ноября в Томске и местами по области погода ухудшится. Синоптики обещают снег, местами сильный и метели. Ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10м/с. Местами его порывы будут доходить до 20 м/с. Соответственно, специалисты предупреждают о гололеде, ухудшении видимости и снежных заносах на дорогах.

- Источником резкого роста пожаров при низких температурах наружного воздуха становятся печное отопление и электрооборудование. Недопустимо оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку, - предупреждает пресс-служба МЧС России по Томской области.

Напомним, начало выходных тоже не порадовало - работники "САХ"а вывезли 210 тонн снега за ночь и день 3 ноября. В механизированной уборке улиц было задействовано 118 единиц техники, в ручной уборке – 103 человека, сообщала пресс-служба мэрии Томска. На потенциально опасные участки (подъемы, мосты, лестницы, транспортные кольца) и тротуары отсыпано 613 тонн песко-соляной смеси.

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