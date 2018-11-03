2018-11-06T05:37:29+03:00
Общество

Томские улицы замело снегом

За прошлые сутки дорожники вывезли 210 тонн
Елена Чечнева
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За минувшие сутки на городские полигоны работники "САХ"а вывезли 210 тонн снега. Фото: пресс-служба городской администрации.За минувшие сутки на городские полигоны работники "САХ"а вывезли 210 тонн снега. Фото: пресс-служба городской администрации.Фото: из открытых источников
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За минувшие сутки на городские полигоны работники "САХ"а вывезли 210 тонн снега. В механизированной уборке улиц было задействовано 118 единиц техники, в ручной уборке – 103 человека, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

На потенциально опасные участки (подъемы, мосты, лестницы, транспортные кольца) и тротуары отсыпано 613 тонн песко-соляной смеси.

- Днем 3 ноября механизированные звенья САХ работают в Губернаторском квартале, по ул. Советская на участке от пр. Фрунзе до ул. Герцена. Фронтальные снегопогрузчики очищают снег на остановках по пр. Кирова, ул. Нахимова и Елизаровых. Два грейдера работают по пр. Фрунзе, ул. Красноармейская, Учебная, А. Иванова. Также уборка снега продолжается по ул. Пушкина, Иркутскому тракту, пр. Ленина на участке от пер. 1905 года до ул. Профсоюзная, по пр. Мира, - уточнили в пресс-службе городской администрации.

Около 3 часов ночи 3 ноября к уборке снега привлекли и подрядчиков районных администраций.

При этом, по данным сервиса Яндеск-пробки, на момент публикации пробки в областном центре были 6 баллов. На интерактивной карте отображалось 3 ДТП.

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