Ученые Томского политеха разработали порошки для 3D-печати

1 Нояб. 05:26 2018-11-01T05:39:26+03:00

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Российский научный фонд (РНФ) поддержал проект ученых отделения промышленных технологий Юргинского технологического института Томского политеха. Политехники занимаются разработкой новой высокопроизводительной установки для получения металлических порошков, используемых для 3D-печати.

- В России существует острая потребность в металлических порошках отечественных сплавов, но серийного производства таких материалов сегодня в стране нет. Предприятиям приходится закупать и использовать порошки, поставляемые фирмами-производителями установок из-за рубежа, — отмечает руководитель проекта, старший преподаватель отделения промышленных технологий Юргинского технологического института ТПУ Максим Кузнецов. — Потребность парка установок для аддитивного производства порошковых материалов составляет примерно 20 тонн в год. Поэтому предприятия страны нуждаются в низкой себестоимости получаемых порошков — она позволит значительно повысить эффективность 3D-печати промышленных изделий.

Принцип работы установки, разрабатываемой учеными Томского политеха, основан на исследовании воздействия на материал вихревых плазменных потоков гетерогенной плазмы и синхронизированного высокочастотного воздействия на электрод. Устройство будет оборудовано высокочастотным магнетроном для создания условий формирования потока частиц.

Кроме того, по технологии политехников энергия вводится в металл импульсно и объемно, ее расход на нагрев окружающей среды небольшой. Благодаря этой особенности энергозатраты метода значительно ниже по сравнению с альтернативными способами.