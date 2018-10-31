Лев Пичурин: "Комсомол дает человеку возможность чувствовать себя полезным и нужным"

31 Окт. 10:45 2018-10-31T10:55:38+03:00

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Совсем недавно вся страна отметила 100-летие создания ВЛКСМ. Мы решили воскресить в памяти, как же отразилась эта организация на человеческих судьбах. О своем комсомольском прошлом нам рассказал депутат законодательной Думы Томской области Лев Пичурин.

- Самое яркое воспоминание о комсомоле – вступление в него, - поделился Лев Федорович. - Произошло это событие 4 ноября 1942 года. До сих пор помню номер своего билета, 15 416 318. В это время мы с мамой были в ссылке на Каме. Накануне комсомольского собрания подошел ко мне один «старший товарищ»: "Ты с ума сошел. Немцы в Сталинграде, через две недели будут у нас! Тебя повесят!"

Я его не слишком прилично послал, куда обычно отправляют в таких случаях, и пошел на комсомольское собрание нашей школы.

Маму, да и меня, беспокоило ещё и то, что мой отец был «врагом народа» (в 1956 году папу, большевика с дореволюционным стажем, реабилитировали и восстановили в партии посмертно). Но все обошлось, приняли единогласно.

Имени Ленинского комсомола

Потом начался другой этап моей жизни – я стал учителем, вступил в партию и вскоре был избран секретарем партийной организации Томского пединститута. Кстати, в 1968 году ему присвоили имя Ленинского комсомола. Сейчас это, кажется, забыли, а тогда он назывался «Томским ордена «Знак почета» государственным педагогическим институтом имени Ленинского комсомола».

Будучи, так сказать, уже взрослым, я все равно был окружен комсомольцами и жил их жизнью. Кроме подготовки учителей физики и математики, занимался еще организацией стройотрядов. Горжусь тем, что наш пединститут первым в СССР создал девичий стройотряд. Наши девочки стали бригадой отделочниц. Один из их объектов - расположенный на берегу Оби томский дом-интернат «Лесная дача» в Шегарском районе. Потом они работали в Стрежевом, в других местах.

Я привел лишь один из примеров того, что комсомол дает человеку возможность чувствовать себя полезным и нужным людям. Еще он убедил меня, что убеждения у меня правильные, что иду я по верному пути.

Скажу проще – работа с комсомольцами позволяет мне и на 91- году жизни не чувствовать себя никому не нужным дряхлым стариком. Как поется в нашей старой песне: «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!»

А нынешней молодежи совершенно необходима организация, подобная нашей. Создайте её и сделайте лучше, чем ВЛКСМ!