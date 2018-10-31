В Томске впервые провели сеансы радиохирургии печени

31 Окт. 04:38 2018-10-31T04:42:35+03:00

Вместо того, чтобы ее удалять

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В октябре в областном онкодиспансере впервые провели сеансы радиохирургии печени при метастазах рака.

- Традиционно метастазы в печень удаляются хирургическим путем вместе с поврежденными опухолью структурами и тканями органа, - отметила заведующая радиотерапевтическим отделением онкодиспансера Ирина Пыжова. – Но с появлением новых технологий подведения ионизирующего излучения стало возможным точно доставить необходимую дозу облучения непосредственно в место поражения и вызвать разрушение опухоли, при этом не воздействуя на здоровые участки печени».

Этот метод позволяет сократить нагрузку на окружающие нормальные ткани. Кроме того, он, как правило, не требует госпитализации и позволяет сохранять активность пациента, а значит, не снижает качество жизни.

Внедрение новых методик лучевой терапии стало возможным после оснащения радиологического корпуса высокотехнологичным оборудованием и постоянного обучения персонала. В планировании и лечении пациентов участвует мультимодальная бригада из врачей-радиотерапевтов, медицинских физиков, инженеров, дозиметристов и медицинских сестер.