В Томской области смонтировали 28 водоочистных станций

30 Окт. 05:35 2018-10-30T05:44:05+03:00

28 водоочистных комплексов, изготовленных для установки в рамках губернаторского проекта «Чистая вода» – 2018, доставлены и уже смонтированы Фото: Из открытых источников

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В рамках проекта «Чистая вода» 28 водоочистных комплексов доставлены и уже смонтированы в девяти районах Томской области. В первую очередь разработку ТПУ в этом году привезли в северные районы. На данный момент установки работают в Александровском, Каргасокском, Колпашевском, Парабельском, Молчановском районах, а также в Кривошеинском, Первомайском и Шегарском.

- Все 28 станций смонтированы на подготовленных муниципалитетами площадках, к ним подведены инженерные сети, и сейчас они ожидают пуско-наладки. Пять блоко-боксов в Кривошеинском районе и два в Шегарском уже подают воду, - сообщил начальник департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области Яков Грель.

Напомним, станции изготовлены в цехах Томского политехнического университета. Для поддержания надежной работы станций налажено их централизованное обслуживание.

Всего в рамках второго этапа губернаторской программы «Чистая вода» появятся 47 локальных водоочистных комплексов, а к 56,5 тысячи селян, получивших качественную питьевую воду в 2017-м, добавятся еще 28 тысяч жителей региона.

В этом году на реализацию проекта направлено почти 70 тысяч рублей.