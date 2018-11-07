Не отступая от прежних позиций

СЕГОДНЯ 01:03 2018-11-07T11:55:36+03:00

На заседании комитета Думы Томска по бюджету, экономике и собственности депутаты рассмотрели проект главного финансового документа города на 2019 год и плановый период.

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Направленность - социальная

Бюджет областного центра в ближайшей перспективе сохранит свою социальную направленность: в этом позиции томской Думы и горадминистрации совпадают, даже если по ряду статей между ними существуют разногласия.

В начале заседания председатель Думы Томска Сергей Панов отметил, что в проект бюджета уже вошла часть предложений, озвученных на профильных комитетах. На согласительной комиссии, которая на паритетных началах приступила к работе 1 ноября, предстоит доработать документ, определяющий не только стабильную жизнь города, но и его развитие по всем важнейшим направлениям.

Процесс бюджетного планирования в нынешнем году проходил в непростых финансовых условиях. Тем не менее, считает спикер, его удалось организовать достаточно качественно.

В проекте бюджета на 2019 год еще не полностью учтены средства из региональной и федеральной казны, которые придут в муниципалитет на исполнение тех или иных проектов и программ. С учетом этого предварительные бюджетные параметры представлены следующие.

Расходы в будущем году составят 13 млрд 569,8 млн рублей, доходы - 12 млрд 865,3 млн. Из них 6 млрд 254,5 млн - это налоговые поступления, 5 млрд 828,9 млн - безвозмездные поступления. Предельный объем муниципального долга обозначен в сумме 7 млрд 036,4 млн рублей.

По-прежнему значительная часть расходов города - почти 90 процентов - распределена по муниципальным программам. При этом более 66 процентов всех трат казны приходится на социальную сферу. В том числе, 7 млрд 379 млн рублей планируется направить на развитие образование, 545 млн - на развитие физической культуры и спорта, почти 554 млн рублей - на соцподдержку населения.

Обсуждение продолжается

Понятно, что обсуждение проходило заинтересованно и остро, хотя ранее думцы уже имели возможность высказать свою точку зрения. В частности, вызвало вопросы дальнейшее финансирование Трамвайно-троллейбусного управления. «Бюджетные расходы на его поддержку возрастают, хотя об эффективности предприятия говорить не приходится, - заметил председатель комитета по бюджету, экономике и собственности Кирилл Новожилов. - Деньги уходят как в бездонную бочку. Нужно выработать четкие критерии, по которым выделяются дотации».

Оценивая документ, представленный администрацией города, аудиторы Счетной палаты обратили внимание, что в проекте нашли отражение не все собственные доходы города (например, от аукционов на маршруты пассажирского транспорта, которые пройдут в 2019 году).

«Бюджет сбалансированный, но очень напряженный»: с этим выводом депутата Ларисы Сороковой согласилось, пожалуй, большинство коллег.

- Мы всегда находим определенные резервы и по доходам муниципального бюджета, и по снижению тех или иных расходов, - высказал мнение депутат Владимир Самокиш. - Понятно, что результатами бюджетного процесса не могут быть довольны все, но наша задача - добиваться консенсуса в этих вопросах.

Итоги дискуссии подвел Сергей Панов: «Конечно, на комитетах все проблемные вопросы, которые требуют финансирования, охватить не получилось. Поэтому в Думе был подготовлен реестр предложений для включения в проект бюджета, их порядка двухсот. Каждый пункт будет обсуждаться на согласительной комиссии. Также депутаты совместно с представителями городской администрации, налоговой инспекции и Счетной палаты рассмотрят возможности увеличения плана по налоговым и неналоговым поступлениям».

После этого главный финансовый документ города будет вынесен на публичные слушания: обсуждение с томичами - обязательная процедура перед принятием бюджета. Депутаты приняли решение провести его 21 ноября в 10 часов в зале заседаний гордумы. На слушаниях все желающие смогут выступить со своими предложениями и задать вопросы.

Светлана ЧЕРНОЗУБЕНКО

Фото: Евгений ТАМБОВЦЕВ