Уважая прошлое, стремиться в будущее

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-07T11:57:36+03:00

В честь Дня народного единства жители региона получили государственные награды, в центре Томска прошел массовый митинг-концерт, а в городах и районах области состоялись десятки праздничных мероприятий.

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Влюбленные в свое дело

Государственный праздник вновь стал веским поводом вспомнить традиции великой России, отдать дань подвигам предыдущих поколений и отметить достижения современников.

Накануне Дня народного единства на торжественном собрании в театре юного зрителя губернатор Томской области Сергей Жвачкин вручил жителям региона государственные награды.

Поздравляя участников встречи, глава региона подчеркнул, что сплоченность и единство во все времена отличали наше многонациональное государство и многонациональный российский народ. Томская земля - это территория мира и согласия, добра и созидания, отметил он: «Представители более 140 народов живут в нашей области, бережно сохраняя национальные обычаи и щедро делясь ими с соседями. Мы дружелюбный и открытый народ! Томичи открыты миру, открыты новым идеям и проектам, которые ведут к развитию и созиданию».

На этот раз 25 жителей области, удостоенных в 2018 году почетных наград и званий, получили их в канун знаменательной даты.

- У нас живут и работают лучшие на свете люди - профессионалы, влюбленные в свое дело, в свою Родину, в Томскую область. Такие, как вы, сидящие в этом зале. Среди вас врачи и педагоги, ученые и инженеры, нефтяники и газовики, фермеры и строители, слесари и электросварщики, пожарные и спасатели, - обратился губернатор к героям торжества. - Мы гордимся вами и вашим трудом. Гордимся, что живем и работаем вместе с такими замечательными людьми.

Представителей самых разных профессий объединила, прежде всего, преданность выбранному делу. Так, обладателем почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации» по праву стал Владимир Афонин, заведующий отделением урологии Медико-санитарной части № 2. Через его чуткие руки за сорок с лишним лет прошли десятки тысяч больных. «Самое важное, думаю, - это отношения с пациентами, да и с коллегами тоже. Если хороший психологический климат в коллективе, проблем не бывает», - считает опытный врач.

Медали «За достижения», в частности, удостоился Павел Осипов, спасатель 1-го класса Томской областной поисково-спасательной службы. Работу он выбрал неспокойную, признает сотрудник МЧС, но другой профессии теперь для себя не представляет.

Орден «Томская слава» Сергей Жвачкин вручил Героям Социалистического Труда Таисии Пучковой и Прасковье Фроловой. Сельская труженица, Таисия Александровна в советский период была известна в области, да и по всей стране, рекордными надоями молока. А Прасковья Федоровна, которая в нынешнем году отмечает 90-летие, - ветеран Томского завода резиновой обуви, неоднократно избиралась депутатом областного совета.

Высшую награду губернатора получил и член Совета Федерации РФ Виктор Кресс, ранее возглавлявший регион более двух десятилетий. «Я 47 лет сознательной жизни проработал в Томской области. Все, что с ней связано, для меня всегда близко и дорого, - заметил Виктор Мельхиорович. - И орден «Томская слава» расцениваю именно как награду, которую вручают мне томичи».

Так было и будет всегда!

В воскресенье, 4 ноября, в Томске на площади у Сибирского физико-технического института состоялся митинг-концерт, посвященный государственному празднику. Организовала его областная Федерация профсоюзных организаций, а участниками стали представители университетов и предприятий, политических партий и общественных объединений, национально-культурных автономий.

Легкий ноябрьский мороз не стал помехой торжествам. В полдень на площади Новособорной знакомые цвета отечественного триколора смешались с символикой томских вузов и молодежных движений. Концерт открылся песней о великой России в исполнении юных вокалистов - победителей губернаторского конкурса.

Приветствуя пришедших на митинг, глава региона Сергей Жвачкин подчеркнул: «Все мы такие разные: мужчины и женщины, молодые и пожилые, студенты и преподаватели, христиане и мусульмане. Но именно в этом разнообразии наше единство и наша сила. Наша страна и наша Сибирь испокон веков объединяют представителей разных народов, вероисповеданий и убеждений, но всегда мы живем в мире и согласии. Не делим людей на своих и чужих, потому что у нас общая великая история, великие предки и великая культура. Какие бы трудности и испытания нам ни выпадали, вместе мы всегда их преодолевали и становились сильнее и сплоченнее. Так было и так будет всегда».

- Давайте любить нашу страну, нашу большую и малую Родину так же, как мы любим свой дом и свою семью! Потому что нет ничего дороже семьи и Родины, - завершил свое выступление губернатор.

К поздравлениям присоединился председатель Ассамблеи народов Томской области Николай Кириллов. Он напомнил, что накануне на 25 площадках в 15 муниципальных образованиях прошел «Большой этнографический диктант», который написали 1200 жителей региона. «Мне хочется, чтобы каждый год к этому мероприятию присоединялись тысячи людей, - отметил руководитель общественной организации. - Очень важно осознавать, в какой многонациональной стране мы живем. И строить межнациональные отношения можно только на дружбе и взаимопонимании».

От имени активных молодых томичей слова приветствия передал командир областного штаба студенческих отрядов Игорь Разживин: «Сегодня молодежь области объединена в различные организации, представляющие десятки национальностей. Мы солидарны с этим праздником, на наших мероприятиях мы дружны и едины. Нас объединяет самое главное - служение народу России».

На митинге-концерте жителей области также поздравили мэр Томска Иван Кляйн и председатель Федерации профсоюзных организаций Томской области Петр Брекотнин.

Атмосфера взаимопонимания и гордости за свою страну объединила людей разных возрастов. «Сейчас на улице холодно, а вместе нам тепло и весело, - дружно поделились волонтеры из Томского политеха. - Мы здесь собрались из разных городов, даже разных стран. Но у нас общие дела, общие интересы, нет каких-то разногласий из-за национальности или убеждений. И мы все рады, что есть такой праздник!»

В День народного единства на площадке у СФТИ выступили ведущие творческие коллективы, артисты из национальных автономий блеснули вокалом и танцевальными номерами. В торжественном митинге-концерте приняли участие около полутора тысяч человек.

Всего же в эти праздничные дни в Томской области было организовано более 150 разнообразных мероприятий - выставки и конкурсы, концерты, спортивные состязания, волонтерские акции.

Антонина ЛЕНСКАЯ.

Фото: Игорь КРАМАРЕНКО.