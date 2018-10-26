2018-10-26T05:38:01+03:00
Происшествия

В Томской области стало меньше аварий с летальным исходом

Снизилось и общее количество ДТП
Елена Чечнева
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Подавляющее число ДТП происходит по вине водителейПодавляющее число ДТП происходит по вине водителейФото: СОЦСЕТИ
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На заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения озвучили статистику. За девять месяцев этого года на дорогах региона произошло на 4% меньше аварий, чем за аналогичный период прошлого года - 560 вместо 584-х. Количество пострадавших в них снизилось на 2 %, погибших - на 7 %.

Подавляющее число ДТП происходит по вине водителей. По словам замначальника регионального управления МВД России Андрея Драницы, с января по сентябрь 2018 года по вине пешеходов в регионе произошло 72 аварии, по вине водителей - 493.

При этом доля неопытных водителей в этих цифрах невелика.

- Неопытные водители со стажем управления транспортным средством до двух лет совершили 28 ДТП, в которых погибли пять человек и 43 получили травмы, — сообщил Андрей Драница.

Основными причинами аварий стали несоблюдение очередности проезда (25 %), нарушение правил проезда пешеходных переходов (13 %), выезд на полосу встречного движения (11 %) и нарушения скоростного режима (10 %). В 160 случаях сопутствующей причиной аварий стало неудовлетворительное состояние дорог.

Как отмечает пресс-служба администрации Томской области, задача повысить безопасность дорожного движения — одна из ключевых в системе мероприятий по обеспечению безопасности населения региона. В рамках одноименной госпрограммы устанавливают комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, проводят образовательные семинары с педагогами, сотрудников оперативных служб обучают приемам оказания первой помощи на дорогах, детей — правилам дорожного движения и т.д. Ежегодно из бюджета области на эти цели выделяется более 6 миллионов рублей.

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