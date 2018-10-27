Томские ученые вернулись из экспедиции, обнаружившей крупный район выброса метана

27 Окт. 12:17 2018-10-27T12:35:58+03:00

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Одним из главных итогов экспедиции ученые ТПУ называют открытие нового мощного района массированной разгрузки метана из донных осадков в водную толщу-атмосферу. Несколько лет назад, в предыдущих экспедициях, этого поля еще не было.

Также ученые проанализировали первые результаты записей донных сейсмостанций. Предварительная гипотеза такова: моретрясения могут дестабилизировать запасы гидратов под подводной мерзлотой. Этот факт вызывает массированные выбросы метана. Еще одним фактором для появления выбросов является деградация самой подводной мерзлоты.

На дне МВА на год были оставлены семь донных сейсмических станций, что впервые позволит получить объемную картину изменчивости землетрясений на всем шельфе моря Лаптевых, которое находится на стыке Евроазиатской и Североамериканской мегаплит.

«Отметим, что ось вращения этих мегаплит находится в районе губы Буор Хая, где был обнаружен новый район массированной разгрузки метана», — говорят ученые ТПУ.

Исследования экспедиции были сфокусированы на шельфе морей Восточной Арктики (МВА), самом широком и мелководном шельфе Мирового океана. Здесь сосредоточены гигантские запасы углеводородов в форме нефти, угля и природного газа, в основном, метана.