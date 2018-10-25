2018-10-25T04:33:52+03:00
Общество

В выходные в Томск придет потепление

Температура поднимется до +10 градусов
Елена Чечнева
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Температура поднимется до +10 градусовТемпература поднимется до +10 градусовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Как обещают синоптики, в выходные в областном центре установится погода без осадков, с небольшим ветром. В субботу ожидается юго-западный, 3-8 м/с, в воскресенье направление не изменится, но станет уже 4-9 м/с. В субботу томский гидрометцентр обещает 5-7 градусов, в воскресенье - от 8 до 10 со знаком "плюс". В Томской области в субботу обещают небольшой снег в северных районах, в воскресенье в отдельных районах на северо-западе региона пройдут дожди. Столбик термометра может подняться 27 октября до +12 градусов.

Напомним, совсем недавно в Томске выпал снег. В соцсетях пользователи назвали 24 октября днем жестянщика и выкладывали множество фотографий аварий и гололеда.

На 9.45 сервис "Яндекс-Пробки" показывал пять ДТП и пробки на 14-ти улицах - на Елизаровых, Ломоносова, Красноармейской, проспекту Ленина, Кирова, Фрунзе, Комсомольскому, улице Алексея Беленца, Шевченко,Иркутскому тракту, улице Мичурина, Энергетической, Ново-Деповской, Витимской.

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