Удержать позиции на высоте

31 Окт. 08:00 2018-11-01T06:27:30+03:00

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Торжественный запуск наклонной линии для изготовления современного оборудования (современных кабелей) состоялся 25 октября 2018 года. Именно на эту дату приходится профессиональный праздник - День работника кабельной промышленности. В честь знаменательного события заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный вручил грамоты и благодарности лучшим сотрудникам завода.

- Мы гордимся предприятием, которое вносит огромный вклад в экономическую и социальную инфраструктуру Томской области. Это более 1000 рабочих мест, серьезная средняя зарплата, участие в различных городских и областных проектах. Огромное спасибо за то, что вы конкурентоспособны и постоянно модернизируете свое производство. Ваша продукция известна не только на территории России, но и за ее пределами и востребована во многих отраслях промышленности, - подчеркнул в своем приветственном слове вице-губернатор.

Быстрее, больше, качественнее

Новая продукция будет отвечать самым высоким запросам представителей горнорудной, железнодорожной и других отраслей и сможет конкурировать с европейскими аналогами.

По словам директора АО «Сибкабель» Алексея Жужина, производство полностью автоматизировано. Специалисту нужно лишь поставить барабан, заправить его и нажать кнопку «пуск». Соответственно, процесс пойдет гораздо быстрее. Сэкономит время и новая технология - теперь резину не нужно предварительно разогревать. Суточный объем переработки резиновых смесей на сегодняшний день составляет более 10 тонн. Предприятие поставило цель с помощью новой линии увеличить выпуск по цеху на 40-50 процентов.

Кроме того, по всей длине линия обеспечена приборами контроля. При сбоях оборудование подает сигнал.

Также новая наклонная линия позволяет перерабатывать высоконаполненные гранулированные резиновые смеси. Это означает, что на выходе кабель будет обладать высокой износостойкостью, гибкостью, огнестойкостью, способностью работать при экстремально низких температурах и в агрессивной среде.

Будем поддерживать!

Проект стоимостью порядка 300 миллионов рублей был реализован томичами практически за год. «Уральская горно-металлургическая компания уделяет особое внимание развитию всех своих производств и инвестирует значительные средства в модернизацию и создание конкурентной продукции. Новое оборудование позволит «Сибкабелю» выйти на новый качественный уровень производимой продукции и увеличить долю на рынке», - сказал заместитель технического директора ООО «УГМК-Холдинг» Сергей Якорнов.

Другим важным эффектом запуска наклонной линии стало создание новых рабочих мест: 20 человек уже прошли необходимое обучение.

- Мы очень гордимся тем, что такое предприятие, как «Сибкабель», находится у нас в регионе. Поэтому со своей стороны обладминистрация однозначно будет поддерживать «Сибкабель» и более активно продолжит совместную работу по дорожным картам Томской области, - отметил на открытии производственного участка замгубернатора Игорь Шатурный.

Подводя итог, генеральный директор «Холдинга Кабельный Альянс» Аркадий Рудой подчеркнул, что продукция «Сибкабеля» занимает примерно 70 процентов российского рынка. С помощью новой линии завод удержит эти позиции и останется на передовой.

- В течение трех лет мы собираемся модернизировать оборудование практически в каждом цехе. Сумма инвестиций в производство за это время составит не меньше миллиарда, - добавил Аркадий Рудой.

Светлана БЛИНОВА.