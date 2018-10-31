Когда идеи проверяются практикой

31 Окт. 06:19 2018-11-01T06:19:57+03:00

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Корпоративные НТК - это ежегодный смотр научно-технического творчества молодых специалистов, который позволяет вовлекать их в инновационную и исследовательскую деятельность для решения задач современного производства. В октябре 2018 года площадкой для проведения традиционной конференции стал Московский госуниверситет имени М.В. Ломоносова - один из ключевых вузов-партнеров ПАО «НК «Роснефть».

В состязании новаторских идей приняли участие победители и номинанты отборочных этапов региональных и кустовых конференций дочерних обществ - всего 334 молодых специалиста, представлявших 73 предприятия. Кроме того, отдельная секция по геологии нефтяных и газовых месторождений была организована для студентов восьми профильных университетов.

К межрегиональной НТК было допущено около 300 проектов, направленных на решение различных производственных задач нефтегазовой отрасли. Работа конференции проводилась в 17 секциях по всем основным бизнес-процессам, от геологии и добычи нефти до юриспруденции и экономики.

Молодые специалисты «Томскнефти» подготовили четыре проекта, из которых три относятся непосредственно к производственной деятельности компании. Так, лаборант химического анализа Елена Сидорова выбрала тему «Замена метода при проведении хлорорганических соединений в товарной нефти». Ведущий геолог Артем Блошкин на профильной секции защищал свою идею применения каротажа во время бурения на скважинах «Томскнефти». Специалист отдела по промышленной безопасности Вера Шкурапет предложила технологию, обеспечивающую экологическую безопасность и предотвращение аварийных разливов нефти на переходах через водные объекты.

Еще один проект был связан с кадровой политикой предприятия. Специалисты по персоналу Владислава Тян и Наталья Феклина представили совместную идею «Внедрение личного кабинета работника и информационных киосков как средства коммуникации».

Понятно, что конкурентная борьба на межрегиональной научно-технической конференции «Роснефти» оказалась весьма высокой. Представители «Томскнефти» выглядели достойно, не потерявшись среди трех сотен коллег. В их арсенале были и грамотные презентации, и уверенная защита, и компетентные ответы на вопросы конкурсного жюри под руководством вице-президента НК «Роснефть» Андрея Шишкина.

Лидерами НТК-2018 стали проекты, которые уже применяются, запатентованы или находятся на стадии получения патента. Разработки стрежевчан на такой уровень пока не поднялись, но они были рекомендованы для внедрения в производство.

- Идеи молодых новаторов будут более подробно рассмотрены на уровне нашего предприятия и, возможно, при поддержке опытных специалистов постепенно начнут претворяться в жизнь. Тогда эти разработки смогут составить достойную конкуренцию на корпоративной научно-технической конференции, - отметила ведущий специалист по персоналу сектора по молодежной политике АО «Томскнефть» ВНК Лариса Михайлова. - Безусловно, подобные мероприятия расширяют кругозор молодых специалистов, дают им полезный опыт. Кадровая политика Общества направлена на поддержку перспективных сотрудников. И даже те, кто в нынешнем году не занял призовых мест, в будущем могут рассчитывать на победу.

Антонина ЛЕНСКАЯ

Фото: Лариса МИХАЙЛОВА.