2018-10-24T07:22:41+03:00
Общество

Томские власти выделят средства на содержание расселенных исторических домов

И впервые дадут гранты общественникам на ремонт таких зданий
Елена Чечнева
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В гордуме Томска депутаты комитета по градостроительству, землепользованию и архитектуре обсудили бюджет на следующий год.В гордуме Томска депутаты комитета по градостроительству, землепользованию и архитектуре обсудили бюджет на следующий год.Фото: из открытых источников
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В гордуме Томска депутаты комитета по градостроительству, землепользованию и архитектуре обсудили бюджет на следующий год.

- В рамках сохранения объектов исторического наследия в следующем году запланировано продолжить реставрационные работы в доме по пр. Ленина, 56, провести покраску фасадов исторических зданий в Кировском и Советском районах, а также продолжить обследование объектов деревянного зодчества, подлежащих сохранению. Кроме этого, проектом бюджета предусмотрено выделение денег на содержание расселенных исторических домов, - сообщается на официальном сайте городской думы Томска.

В проекте бюджета заложено чуть более 104 миллионов рублей на финансирование программы «Территориальное развитие и совершенствование архитектурного облика города» и почти 19 миллионов на программу «Сохранение исторического наследия».

Как сообщил председатель комитета по градостроительству, землепользованию и архитектуре Думы Андрей Петров, в 2019 году впервые предусмотрено 800 тысяч рублей на гранты некоммерческим организациям, занимающихся ремонтом исторических деревянных домов. Порядок их получения еще обсудят на комитете.

В проекте бюджета 2019 года предусмотрено также 19,4 млн рублей на софинансирование разработки проектно-сметной документации (ПСД) капитального ремонта коммунального моста в сумме , а также софинансирование ее составления на строительство автомобильной дороги в районе Кузовлевского тракта, где ведется предоставление земельных участков под ИЖС многодетным семьям. На дорогу планируют выделить 631,7 тысяч рублей.

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