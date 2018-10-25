Идти вперед, сохраняя традиции

25 Окт. 01:00 2018-10-26T05:42:44+03:00

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Юбилейные торжества пройдут в Национальном исследовательском Томском государственном университете 25-26 октября.

Тесная связь с практикой

Дата официального открытия в Томском университете юридического факультета - первого за Уралом и девятого по счету в Российской империи - 22 октября 1898 года. Новое подразделение вуза ожидала непростая судьба, учитывая временное закрытие в 1922-м и возрождение практически с нуля в 1948 году. Несмотря на это, ныне Юридический институт ТГУ (такое название он носит с июня 1994 года) является одним из крупнейших центров подготовки высококвалифицированных юристов в современной России.

Находясь на передовых рубежах образования и науки, Институт встречает свой 120-летний юбилей новыми достижениями, подчеркивает его директор Владимир Уткин.

- Мы руководствуемся Стратегией развития Юридического института до 2020 года. Основные ее направления определены с учетом Программы повышения международной конкурентоспособности Томского госуниверситета, а также современных рисков и наших потенциальных возможностей, - говорит собеседник. - В настоящее время в ЮИ ТГУ сложился определенный «пул» магистерских программ. Думаю, здесь удалось найти «золотую середину» между традиционными формами и направлениями юридического образования, с одной стороны, и теми требованиями, которые предъявляет время, с другой. Наверняка в будущем появятся и новые программы, но пока наиболее устоявшимися являются три: «Правовые основы государственной службы», «Обязательственное право» и «Уголовная юстиция». Уже внутри этих магистерских программ формируются специализированные группы по наиболее актуальным и востребованным направлениям.

Сильной стороной юридического образования в ТГУ всегда была и остается тесная связь с практикой, напоминает Владимир Александрович. Когда возникают конкретный запрос и заинтересованное участие работодателей в формировании компетенций будущих юристов, в Институте создаются соответствующие структуры.

В 2017 году в рамках договора о сотрудничестве с ПАО «СИБУР» в ЮИ появилась новая кафедра корпоративной юридической практики. В целях дополнительной подготовки студентов, заинтересованных в трудоустройстве на предприятиях СИБУРа, разработана программа «Стажер». Хорошо зарекомендовавшие себя выпускники-юристы получают возможность найти работу не только в Томске, но и в других сибирских городах.

Недавно, на базе ЮИ ТГУ по договоренности с Газпромбанком создан научно-образовательный центр «Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права». Участвовать в его разработке предполагают также Роспатент и Институт интеллектуальной собственности (Москва). Помимо целевой подготовки отдельных групп студентов-магистрантов, в рамках этой структуры будет проводиться повышение квалификации действующих юристов (кстати, первая группа приступила к занятиям в «исторический» день - 22 октября). По словам В. Уткина, предполагается создать центр если не мирового, то, как минимум, российского уровня.

Наконец, в 2018 году была лицензирована новая специальность «Правовое обеспечение национальной безопасности». Это еще одно перспективное направление, которое связано с публичной сферой, с охраной интересов государства и защитой прав граждан.

Подтверждая авторитет

Одной из наиболее приятных и важных новостей для Юридического института стало существенное увеличение бюджетных мест на 2019 год. На дневное отделение (бакалавриат) набор составит 66 человек, в магистратуре - 62 человека. Более того, на следующий год профильное министерство определило и бюджетные места по специальности «Национальная безопасность»: 25 человек примет дневное отделение, еще 17 - заочное. «По сути, это беспрецедентно для российских юридических вузов, где «бюджетников» в последнее время набирают все меньше. Думаю, тем самым в очередной раз подтверждается авторитет Института», - считает директор ЮИ ТГУ.

В ноябре, как уже много лет подряд, в Институте пройдет ежегодная комиссия по трудоустройству. Эта традиция зародилась в советские времена и с тех пор не прерывалась, став брендом ЮИ ТГУ. Заметим, ни на одном факультете Томского госуниверситета сейчас ничего подобного нет. Состоит комиссия из потенциальных работодателей, а приглашаются на нее выпускники очного и заочного отделений магистратуры.

- Коллектив Юридического института старается соответствовать современным требованиям. Главное, что государство идет нам навстречу и расширяет наши возможности, - продолжает Владимир Уткин. - Так, постановлением Правительства РФ в августе 2018 года ЮИ ТГУ, как и другие факультеты нашего вуза, получил право создавать собственный диссертационный совет. Я рассматриваю это как очередное признание авторитета Томской юридической школы. Университет будет самостоятельно присваивать ученые степени кандидата и доктора юридических наук и определять требования, которым должны соответствовать научные работы. Разумеется, без снижения достигнутого уровня.

Несомненно, в связи с 120-летним юбилеем многие преподаватели Юридического института получат награды. Они будут вручены на торжественном собрании юридической общественности, где соберутся томские профессионалы - юристы, студенты, а также гости из столицы и многих российских регионов.

Юбилейные мероприятия продлятся в Томске два дня. Особую значимость им придает то, что в 2018 году отмечается несколько важных дат. В том чисел, 140-летие со дня основания ТГУ и 25-летие Конституции Российской Федерации. К 120-летию юридического образования в Сибири приурочена Всероссийская научно-практическая конференция «Юридическая наука и образование в Сибири: традиции и инновации». Юбилею Конституции РФ будет посвящен специальный круглый стол. Кроме того, ныне отмечается 70-летие воссоздания юридического факультета Томского госуниверситета, поэтому программа торжеств обещает быть насыщенной.

Владимир Александрович подытоживает: «Надеюсь, все задуманные нами мероприятия еще раз продемонстрируют значение Томской юридической школы не только для Сибири, но и России в целом. И, конечно, дадут новый мощный импульс для будущего развития ЮИ ТГУ».

Уважаемые коллеги-юристы! Студенты! Дорогие друзья!

Приглашаем вас принять участие в мероприятиях, приуроченных к знаменательной дате - 120-летию юридического образования в России. В течение двух дней в рамках Всероссийской научно-практической конференции запланированы круглые столы «Конституция России и укрепление российской государственности», «Административные реформы как средство преобразований в обществе», «Методика, проблемы и перспективы преподавания частноправовых дисциплин». Кроме того, пройдут встречи выпускников прошлых лет со студентами Юридического института, будут организованы экскурсии по Томску и университетским музеям. Завершит череду событий торжественное заседание юридической общественности в Центре культуры ТГУ.

С праздником вас всех и до встречи на юбилее!

Владимир Уткин, заслуженный юрист России,

доктор юридических наук, профессор,

директор Юридического института ТГУ,

председатель Томского регионального отделения

Ассоциации юристов России.